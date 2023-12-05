Месси не оказалось в первом трейлере GTA 6

Компания Rockstar Games представила первый трейлер новой игры GTA 6. Футбольные болельщики предполагают, что в шестой части могут появиться известные спортсмены и в частности форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Также неофициально появлялась информация о том, что знаменитый аргентинец сотрудничает с Rockstar Games. Одно мы знаем точно - в первом трейлере не было ни намека на Месси.

В этом месяце должен выйти полноценный анонс игры, приуроченный к 25-летию компании. Также известно, что в GTA 6 можно будет поиграть на консолях уже в 2025 году, а компьютерная версия должна появиться позже.