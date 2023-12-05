​Болт сыграет в футбол на стадионе Месси

Сегодня в Майами состоится товарищеский матч, в котором примут участие бывшие звезды южноамериканских сборных - разделенные на две команды. Игра пройдет в Майами, на стадионе, на котором выступает местный «Интер».

Лионель Месси в матче участия не примет (зато ожидается появление другой бывшей звезды «Барселоны», Роналдиньо), но в матче сыграет легендарный легкоатлет Усэйн Болт, который выступит в футболке под номером 9,58.

Болт давно известен как поклонник футбола и даже пробовал начать карьеру в профессиональном австралийском чемпионате, но так и не получил там вожделенный контракт.