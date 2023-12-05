Чемпион мира Альмада: «Хочу перебраться в Европу прямо сейчас»

Полузащитник американской «Атланты» Тьяго Альмада заявил о намерении поскорее перейти в один из европейских клубов.

22-летний футболист уже имеет опыт выступления за сборную Аргентины: он четырежды сыграл за команду Лионеля Скалони, включая одно появление на поле на триумфальном для аргентинцев ЧМ-2022.

«Я хочу переехать в Европу прямо сейчас. Да, сейчас, в предстоящее трансферное окно. Я хочу уйти в европейский клуб.

Мне бы хотелось попасть в любую топ-лигу, но если придётся выбирать, то наиболее предпочтительными для меня выглядят АПЛ и Ла Лига», – цитирует Альмаду инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на ESPN.