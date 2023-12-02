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США. МЛС

В команду Месси переходит экс-звезда «Барселоны»

02 Декабря 2023 • 12:33 Комментировать

Центральный форвард Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, новым клубом опытного уругвайца станет «Интер Майами».

Стороны подпишут трудовое соглашение в январе 2024 года. В Майами Суарес воссоединится с нападающим Лионенем Месси, вместе с которым выступал за каталонскую «Барселону». В составе «Интера» также выступают Жорди Альба и Серхио Бускетс.

В нынешнем сезоне 36-летний уругваец выступал за бразильский «Гремио». Суарес принял участие в 31 поединке чемпионата Бразилии, в которых забил 14 мячей и сделал десять голевых передач.

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