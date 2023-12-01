Музыкант Anuel AA: «Месси - аутист, который является самым влиятельным человеком в мире»

Музыкальный исполнитель Anuel AA резко высказался о звездном нападающем Лионеле Месси. Он назвал 36-летнего футболиста аутистом.

«Вы просто посмотрите на Месси. Это же аутист, который является самым влиятельным человеком в мире. Поэтому я не считаю аутизм болезнью. Я несколько раз проводил с ним время и могу сказать, что он очень скромный и прекрасный человек. Глядя на него, я старался становиться лучше», - приводятся слова музыканта на ютуб-канале Тони Эрнандеса Пумарехо.

Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». С лета 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами».

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