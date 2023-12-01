На Месси жалуются бизнесмены – чем звёздный аргентинец не угодил американцам

С лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Трансфер звёздного аргентинца оказал положительное влияние не только на клуб, но и на всю МЛС. Имидж и ценность лиги вместе с её продуктами резко выросли – за МЛС теперь следят даже те, кто раньше толком и не знал об этой лиге.

Футбольные фанаты в США очень рады видеть Месси в МЛС. Но, как оказалось, не все американцы счастливы из-за приезда аргентинского форварда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кому и чем не угодил Лионель в США.

Эффект Лионеля Месси оказался впечатляющим – билеты на матчи с участием чемпиона мира разлетались молниеносно, продажи ТВ-подписок на матчи МЛС резко скакнули вверх… и так далее и тому подобное. Ещё один важный момент – футболки. Как только «Интер Майами» объявил о переходе Месси, многие фанаты сразу же захотели приобрести футболку аргентинца с его десятым номером. Спрос на футболки Лионеля был настолько высоким, что «Интер Майами» не успевал обеспечивать предложение. А в официальном магазине МЛС футболке Месси хватило каких-то 45 минут, чтобы войти в историю как самая продаваемая. Впечатляет, не правда ли?

Но нашлись и те, кого этот самый эффект Месси не порадовал и даже огорчил. Речь идёт о бизнесменах, для которых приезд аргентинца повлёк за собой убытки. Первый пример – Дэйв Зигельбойм. Мужчина занимается продажей футбольной формы в Майами уже 42 года. После трансфера Месси в «Интер Майами» футболки остальных клубов мало кого интересуют.

«Люди перестали покупать футболки «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити»… Приезжают люди из Гватемалы, Мексики, Сальвадора, Бразилии, Колумбии, чтобы купить футболки «Интер Майами». Это шокирует. Был человек из Сальвадора. Четыре месяца назад ему было наплевать на «Интер Майами», а теперь он покупает клубную футболку Месси», - слова Дэйва приводит портал Goal.

По словам бизнесмена, до прихода Месси футболки «Интер Майами» мало кто покупал, поэтому он в своей работе был заточен на форму статусных клубов из Европы. Но теперь эти «тонны продукции» просто лежат. Сложившаяся ситуация на этом рынке огорчает Дэйва – он называет её адом.

Дал комментарий и другой специалист, а именно Брайан Берклих – директор по маркетингу сайта Soccer.com. По его словам, футболки «Интер Майами» раньше не входили даже в топ-20 – лидерами по продажам были футболки таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал» и «ПСЖ». Берклих отметил, что Месси в этой сфере затмил даже Дэвида Бекхэма.

«Для американского рынка это новшество – никогда на первом месте по продажам не было футболок игрока, который выступает в МЛС. Когда Бекхэм приехал сюда в 2007 году, в стране был большой интерес и волнение, но то, что мы видим сейчас, - этому нет аналогов», - рассказал Брайан.

Как видим, не для всех американцев эффект Месси оказался положительным. Кому-то приходится адаптироваться к новым реалиям, когда центральной фигурой всей лиги является один человек, и когда европейский футбол слегка отходит на второй план. Интересно посмотреть, насколько продолжительной будет эта история.

Александр Тихий