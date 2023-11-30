Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

«Эффект Месси»: Болельщики «Интер Майами» скупили все абонементы на 2024 год

30 Ноября 2023 • 20:48 Комментировать

Американский «Интер Майами» продал все абонементы на следующий год. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, все абонементы были раскуплены уже через две недели после окончания минувшего регулярного чемпионата МЛС.

Напомним, в сентябре «Интер Майами» объявил о подорожании абонементов практически в два раза.

Сообщается, что у всех желающих также будет возможность приобрести разовые билеты на отдельные игры, которые поступят в продажу после утверждения календаря.  

Напомним, по итогам прошлого сезона «Интер Майами» занял предпоследнее место в Восточной конференции МЛС и не попал в плей-офф.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
20:48 · США. МЛС
«Эффект Месси»: Болельщики «Интер Майами» скупили все абонементы на 2024 год
16:04 · США. МЛС
Каррагер: «Роналду — это один из лучших бомбардиров, а Месси — величайший футболист за все времена» 1
12:35 · США. МЛС
Скалони ответил на вопрос о завершении карьеры Месси
09:01 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Реал» запрещает говорить о Месси» 1
29 Ноября
19:50 · Испания. Ла Лига
​Клубы МЛС и Саудовской Аравии интересуются игроком «Барселоны»
17:51 · США. МЛС
​Рикельме: Марадона был величайшим игроком, сейчас величайшим является Месси
09:28 · США. МЛС
Месси не попал в список 11 лучших игроков МЛС 1
02:22 · США. МЛС
​Месси проиграл - его не признали MVP МЛС в 2023 году
28 Ноября
02:47 · Италия. Серия А
Бернардески рассказал, почему посетил тренировку «Ювентуса»
27 Ноября
09:09 · Россия. Премьер-лига
Лопырёва назвала лучшего футболиста мира - это не Роналду 4
26 Ноября
14:04 · США. МЛС
Жена Фабрегаса заступилась за Месси, которого обвинили в измене 3
02:43 · США. МЛС
В МЛС сказывается эффект Месси - количество легионеров будет увеличено с трёх до четырёх
25 Ноября
08:23 · США. МЛС
Месси на грани расставания с женой из-за журналистки слухи
24 Ноября
21:37 · Испания. Ла Лига
17-летний талант из Аргентины: «Я вырос на игре Месси, хочу выступать за «Барселону»
16:25 · Испания. Ла Лига
Агуэро: Возвращение Месси в «Барселону» — вопрос времени
Все новости
Рекомендуем