«Эффект Месси»: Болельщики «Интер Майами» скупили все абонементы на 2024 год

Американский «Интер Майами» продал все абонементы на следующий год. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, все абонементы были раскуплены уже через две недели после окончания минувшего регулярного чемпионата МЛС.

Напомним, в сентябре «Интер Майами» объявил о подорожании абонементов практически в два раза.

Сообщается, что у всех желающих также будет возможность приобрести разовые билеты на отдельные игры, которые поступят в продажу после утверждения календаря.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Интер Майами» занял предпоследнее место в Восточной конференции МЛС и не попал в плей-офф.