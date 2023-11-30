Каррагер: «Роналду — это один из лучших бомбардиров, а Месси — величайший футболист за все времена»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер ответил на вопрос о том, завершился ли спор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Такого соперничества даже не было, потому что Роналду даже близко не стоит по уровню с Месси. Роналду — это один из лучших бомбардиров, а Месси является величайшим футболистов за все времена», — заявил Каррагер CBS Sports Golazo.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины выиграл минувший чемпионат мира – 2022, который проходил в Катаре. 36-летний нападающий был признан лучшим игроком турнира, а недавно получил «Золотой мяч».