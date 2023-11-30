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США. МЛС

Скалони ответил на вопрос о завершении карьеры Месси

30 Ноября 2023 • 12:35 Комментировать

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением относительно будущего нападающего Лионеля Месси, выступающего на клубном уровне за «Интер Майами».

«Мы просим Месси, чтобы он играл так долго, насколько это возможно. Победой на мундиале Лео навеки вписал свое имя в историю футбола. Неизвестно, когда он завершит карьеру. Но можно сказать точно, что его история невероятна», - передает слова специалиста ESPN.

Месси защищает цвета национальной сборной Аргентины с 2005 года. В составе «альбиселесте» 36-летний нападающий выиграл чемпионат мира и Кубок Америки. Лионель является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
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