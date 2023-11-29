​Рикельме: Марадона был величайшим игроком, сейчас величайшим является Месси

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме порассуждал о величайших игроках в истории футбола. Рикельме решил выделить своих знаменитых соотечественников – Диего Марадону и Лионеля Месси.

«Диего Марадона был величайшим игроком среди тех, которых я видел, когда был ребёнком. Сейчас величайшим является Лионель Месси. Мне посчастливилось играть с ними обоими», - рассказал Рикельме ESPN.

В настоящий момент Лионель Месси представляет «Интер Майами». Недавно аргентинец выиграл «Золотой мяч» восьмой раз в карьере.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет…

Роналду завершит карьеру позже Месси – в чём истинная причина