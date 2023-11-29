Месси не попал в список 11 лучших игроков МЛС

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси не был включен в символическую сборную регулярного сезона МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Напомним, что 36-летний звездный нападающий перебрался в США минувшим летом из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Месси заключил с коллективом из Майами трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

В составе «Интера» Лионель принял участие в 14 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Добавим, что в конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».