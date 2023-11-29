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США. МЛС

​Месси проиграл - его не признали MVP МЛС в 2023 году

29 Ноября 2023 • 02:22 Комментировать

Блестящий дебют в американском чемпионате МЛС позволил Лионелю Месси стать претендентом на звание MVP - Most Valuable Player, или самый ценный игрок сезона. Но в итоге приз достался не ему - его выиграл Лусиано Акоста, игрок «Цинциннати» - семнадцать голов и десять голевых передач в 32 матчах.

Причем его преимущество оказалось очень внушительным - более шестидесяти процентов голосов. Второе место досталось Денису Буанга, 14,97 процентов голосов, третье - Тьяго Альмаде из «Атланты», за которого проголосовали 6,46% опрошенных.

Напомним, что Месси выступает в Северной Америке с минувшего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лусиано Акоста Тьяго Альмада Денис Буанга ещё теги
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