Роналду завершит карьеру позже Месси – в чём истинная причина

Криштиану Роналду и Лионель Месси выходят на закаты своих карьер. В обозримом будущем португалец и аргентинец повесят бутсы на гвоздь, и это будут печальные новости для футбольного мира. Но когда это произойдёт? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает на эту тему.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов проходит без Роналду и Месси. В прошлый раз сильнейший клубный турнир континента проходил без участия этих футболистов очень давно – в сезоне 2002/2003. Этот факт неплохо олицетворяет то, что эпоха Криштиану и Лео заканчивается. В 2023 году оба звёздных футболиста начали выступать за свои новые команды за пределами Европы: Роналду – за «Аль-Наср», а Месси – за «Интер Майами». В европейском же футболе теперь зажигают новые, более молодые звёзды.

Роналду на два года старше Месси – в феврале португальцу исполнится 39 лет. Далеко не каждый футболист выступает до такого возраста. Возьмите, например, Уэйна Руни – англичанин, как и Роналду, родился в 1985 году, но при этом он уже почти три года назад сосредоточился на тренерской работе. Роналду, судя по ощущениям, пока о завершении выступлений даже не думает. Португалец за счёт постоянных тренировок и тщательной заботы о своём здоровье находится в прекрасной форме. В Саудовской Аравии Криштиану способен провести ещё не один сезон.

Месси летом исполнилось 36 лет. После ухода из «ПСЖ» казалось, что самыми вероятными для Лео являются варианты с возвращением в «Барселону» или с переездом в Саудовскую Аравию. Аргентинец удивил – он отправился в МЛС и подписал контракт с «Интер Майами». Решение Месси понять легко – футболист захотел более спокойной жизни. В «Барселоне» и в лиге с Роналду форвард ощущал бы серьёзное давление. В МЛС же Лео чувствует себя гораздо спокойнее.

Учитывая возраст, можно полагать, что Роналду уйдёт из футбола раньше, чем Месси. Всё-таки два года – это серьёзная разница в возрасте для футболистов. Но нужно учитывать ещё и такой важный фактор, как настрой и мотивацию. Месси после триумфа на чемпионате мира со сборной Аргентины заметно потерял огонёк в глазах, и его выбор в пользу «Интер Майами» это подтверждает. Месси решил выбрать комфорт – игру в футбол в удовольствие и много времени со своей семьёй. Возможно, именно поэтому Лео в последнее время слегка раздражённый в национальной команде – может в МЛС он быстро привык к этой зоне комфорта, из которой ему приходится выходить по приезду в ряды «альбиселесте».

Роналду, в отличие от Месси, до сих пор всегда хочет быть лучшим – в каждом турнире, в каждом матче, на каждой тренировке. Криштиану даже в 38 лет предъявляет к себе максимальные требования, и нет сомнений, что он выступит на чемпионате мира в 2026 году, куда Португалия наверняка попадёт. Португалец наверняка захочет сравняться с Месси, выиграв со своей национальной командой и континентальный, и мировой футбольный форум. Роналду, что интересно, первым выиграл крупный турнир со сборной, когда Португалия стала триумфатором на Евро-2016. Месси же очень долго не добивался успехов на международной арене, но в 2021 и 2022 годах выиграл со сборной Аргентины сначала Кубок Америки, а затем и мундиаль.

Выступит ли Месси на чемпионате мира – 2026, сказать сложно. Лео выиграл в футболе все основные трофеи и обрёл спокойствие в МЛС. Есть ощущение, что аргентинец может решить завершить карьеру уже в ближайшие годы. А вот Роналду, учитывая характер, позволить себе повесить бутсы на гвоздь первым не может, тем более что он по уступает Месси по трофеям. Криштиану не может сдаться, поэтому он уйдёт из футбола позже.

Александр Тихий