Топ самых дорогих игроков старше 35 лет

Звёзды футбола уходят, им на смену приходят новые. Это закон жизни, закон природы. Поэтому сравнивать между собой разновозрастных игроков не имеет смысла. Но весьма интересно узнать, кто же имеет стоимость выше, нежели его ровесники. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих игроках старше 35 лет.

Аргентинцы открывают список

Шестую позицию в списке самых дорогих игроков старше 35 лет занимает Анхель Ди Мария. Чемпион мира, Олимпийских игр, обладатель Кубка Америки, в каждом из финалов турниров которых забивал голы, сегодня Ди Мария реализует свои моменты в составе «Бенфики». И реализует вполне неплохо – 5 голов за 9 проведённых матчей.

Нестареющий Модрич

Нестареющий Лука Модрич мог этим летом перебраться в Саудовскую Аравию и обеспечить безбедную жизнь своим потомкам на несколько следующих поколений. Однако он выбрал футбол. В его активе 168 матчей за сборную Хорватии, дебют в которой состоялся в далёком 2006 году, и невероятное желание сыграть следующим летом за свою команду на чемпионате Европы–2024.

Никак без Криштиану Роналду

В отличие от Модрича, Роналду своё будущее предопределил в прошлом году, в канун мундиаля. Слёзы после поражения от Марокко искупились гегемонией в Саудовской Аравии. Праймовый Криштиану Роналду достигал стоимости в 120 млн евро. Сегодня самый возрастной участник нашего рейтинга стоит почти в 10 раз меньше, но результат португалец даёт на том же уровне.

Между двух суперзвёзд

Карим Бензема никогда не хватал звёзд с неба. Долгое время он был в тени Криштиану Роналду в мадридском «Реале», что доказывает его стоимость на пике в размере 60 млн евро. Но когда португалец ушёл из клуба, Бензема сумел по настоящему раскрыться и даже выиграть «Золотой мяч». Сегодня француз продолжает свою карьеру в Саудовской Аравии, где в 12 проведённых матчах забил 8 мячей.

Пока Роберт Левандовски защищал цвета мюнхенской «Баварии», его стоимость достигала 90 млн евро. Будучи игроком немецкого клуба, поляк никогда не опускался в стоимости ниже 50 млн евро. Переход в «Барселону» несколько снизил его трансферную стоимость, но за 12 проведённых матчей в Ла Лиге Левандовски отличился 7 раз и сделал 3 голевые передачи. Вполне достойный результат для 35-летнего форварда.

Месси – самый дорогой

Стоит ли говорить что-то про Лионеля Месси?! Восемь «Золотых мячей» и рекордное количество титулов уже обо всём сказали. В первом полугодии 2018 года аргентинец достигал своей пиковой стоимости в размере 180 млн евро. А в июле 2007 года Месси стоил 40 млн евро. Тогда у аргентинца не было ни одного «Золотого мяча» и даже победы в Олимпийских играх. Всё возвращается на круги своя. Месси уже выиграл всё что можно. Осталось только сыграть за родной «Ньюэллс Олд Бойз».

Самые дорогие игроки старше 35 лет

Игрок Возраст Клуб Текущая трансферная стоимость, млн евро Пиковая трансферная стоимость, млн евро Лионель Месси 36 «Интер Майами» 35 180 Роберт Левандовски 35 «Барселона» 35 90 Карим Бензема 35 «Аль-Иттихад» 15 60 Криштиану Роналду 38 «Аль-Наср» 15 120 Лука Модрич 38 «Реал» 10 55 Анхель Ди Мария 35 «Бенфика» 8 65

Константин Лицин

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