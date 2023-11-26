Жена Фабрегаса заступилась за Месси, которого обвинили в измене

Накануне в прессе появилась новость о том, что звездный аргентинский нападающий Лионель Месси находится на грани разрыва со своей женой Антонеллой Рокуццо. Игрока «Интер Майами» заподозрили в измене с бразильской журналисткой Софией Мартинес.

На эту публикацию отреагировала Даниэлла Семан, жена Сеска Фабрегаса. Семьи находятся в хороших дружеских отношениях.

«Что за новость! Полнейший абсурд. В этой публикации нет правды», - написала Семан в своих социальных сетях.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Недавно 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».