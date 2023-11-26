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США. МЛС

В МЛС сказывается эффект Месси - количество легионеров будет увеличено с трёх до четырёх

26 Ноября 2023 • 02:43 Комментировать

Появление Лионеля Месси в американской лиге МЛС произвело эффект разорвавшейся бомбы и генерирует стратегические изменения в чемпионате. Начиная со следующего сезона, в Лиге будет дозволено использовать во время игры не троих, а четверых легионеров - игроков из других стран.

Это, по замыслу организаторов, должно стимулировать классных игроков переходить в МЛС - Лига бросает вызов Саудовской Аравии, которая также пытается стать заманчивой для лучших игроков в мире.

Напомним, что ранее аргентинский супернападающий выступал в каталонской «Барселоне», а также в парижском «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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