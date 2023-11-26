В МЛС сказывается эффект Месси - количество легионеров будет увеличено с трёх до четырёх

Появление Лионеля Месси в американской лиге МЛС произвело эффект разорвавшейся бомбы и генерирует стратегические изменения в чемпионате. Начиная со следующего сезона, в Лиге будет дозволено использовать во время игры не троих, а четверых легионеров - игроков из других стран.

Это, по замыслу организаторов, должно стимулировать классных игроков переходить в МЛС - Лига бросает вызов Саудовской Аравии, которая также пытается стать заманчивой для лучших игроков в мире.

Напомним, что ранее аргентинский супернападающий выступал в каталонской «Барселоне», а также в парижском «ПСЖ».