Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси переживает не самый простой период в отношениях со своей супругой Антонеллой Рокуццо. Об этом рапортует Diretodomiolo.

Как информирует источник, семейная пара после более чем 15 лет совместной жизни столкнулась с серьезным кризисом. Они находятся на грани расставания. Причиной этого стала журналистка София Мартинес.

Напомним, что Месси в конце прошлого года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Благодаря этому триумфу Лионель в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». С лета 2023 года 36-летний форвард выступает в США за клуб «Интер Майами». Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

Бекхэм высказал мнение о Месси