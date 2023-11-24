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США. МЛС

Бекхэм высказал мнение о Месси

24 Ноября 2023 • 09:55 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о звездном форварде команды Лионеле Месси.

«Мне нравится смотреть за тем, как Лео работает на тренировках. Что касается его популярности, то Месси является очень скромной суперзвездой. Этот футболист дарит болельщикам моменты, которые останутся в их памяти на всю жизнь. Это как раз то, что любит американская публика», - цитирует Бекхэма The Times.

Месси перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Трудовое соглашение 36-летнего форварда с клубом рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами ещё теги
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