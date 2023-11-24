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США. МЛС

​Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в Америке

24 Ноября 2023 • 05:47 Комментировать

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм надеется на то, что главная звезда его клуба, Лионель Месси, свяжет с Соединенными Штатами Америки и свое будущее, уже после завершения игровой карьеры. Бекхэм пояснил, каким видит будущее Месси.

- Я хочу, чтобы он остался с нами, его фигура привлекает игроков, повышает притягательность и престиж клуба. Я хочу, чтобы он помогал развивать футбол в США. Думаю, ему самому будет интересен такой вызов, как и до сих пор, - цитирует слова Бекхэма итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Лионель Месси выступает в США с минувшего лета.


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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси
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