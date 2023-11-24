​Бекхэм: «Месси - это наш гимн»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм не может нарадоваться на Лионеля Месси, приход которого в клуб буквально преобразил его. По словам Бекхэма, Лионель стал символом и гимном клуба.

- С первого дня его пребывания у нас наши мечты стали сбываться. Я вижу его нашим символом, нашим гимном, я вижу, как он играет, как он тренируется и мне хочется ущипнуть себя - не снится ли мне все это? До сих пор не могу поверить, что он действительно с нами, - цитирует слова Бекхэма итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее аргентинский чемпион, напомним, выступал за французский «ПСЖ».