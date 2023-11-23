Грабители напали на сестру жены Месси и украли деньги

Супермаркет, который принадлежит супруге Лионеля Месси, подвергся ограблению, рапортует Infobae. Два грабителя напали на автомобиль, который перевозил 22 тысячи долларов из супермаркета в банк.

В транспортном средстве находилась двоюродная сестра Антонеллы Рокуццо и двое работников магазина. Злоумышленники забрали сумки с деньгами, а перед тем как сбежать с места преступления расстреляли автомобиль.

Напомним, что Месси с лета 2023 года выступает в МЛС за американский клуб «Интер Майами». Трудовое соглашение 36-летнего аргентинца рассчитано до конца 2025 года.