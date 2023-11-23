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США. МЛС

Грабители напали на сестру жены Месси и украли деньги

23 Ноября 2023 • 08:24 Комментировать (2)

Супермаркет, который принадлежит супруге Лионеля Месси, подвергся ограблению, рапортует Infobae. Два грабителя напали на автомобиль, который перевозил 22 тысячи долларов из супермаркета в банк.

В транспортном средстве находилась двоюродная сестра Антонеллы Рокуццо и двое работников магазина. Злоумышленники забрали сумки с деньгами, а перед тем как сбежать с места преступления расстреляли автомобиль.

Напомним, что Месси с лета 2023 года выступает в МЛС за американский клуб «Интер Майами». Трудовое соглашение 36-летнего аргентинца рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Рокуццо Интер Майами ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
23 Ноября 2023 в 09:23
ай.. чистай вады инцынировка штобы больша пысали пра шмеция.. ведь пра нево так мала инфы нонче стала.. кароч, цырк с канями.. А-ха-ха-ха! )))
Sergey999
23 Ноября 2023 в 08:58
Ща гном как рассердится, ножкой как топнет, попой как пёрнет-полетят клочки по закоулочкам)
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