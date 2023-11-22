​Матч Месси против Роналду – с сайта «Интер Майами» загадочно исчезло заявление

Накануне в прессу просочилась информация о том, что в феврале «Интер Майами» и «Аль-Наср» пересекутся на товарищеском турнире в Эр-Рияде, то есть звёздные Лионель Месси и Криштиану Роналду снова сойдутся на поле. Матч даже получил вывеску «Последний танец».

В скором времени на официальном сайте клуба МЛС было опубликовано заявление, в котором «Интер Майами» называл информацию о матче неправдивой. Теперь, если перейти по ссылке на то заявление, то выбивает ошибку: «Извините, этой страницы не существует».

Так матч Лионеля Месси против Криштиану Роналду всё-таки состоится?