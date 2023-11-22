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США. МЛС

Месси и Роналду не пересекутся: Заявление «Интер Майами»

22 Ноября 2023 • 01:05 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в начале 2024 года «Интер Майами» и «Аль-Наср», за которые выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду соответственно, проведут матч в рамках товарищеского турнира. Клуб МЛС опроверг эту информацию посредством заявления на своём официальном сайте.

«Сегодня было опубликовано объявление о том, что «Интер Майами» выступит на турнире в Эр-Рияде. Это неправильная информация. В пресс-релизе содержались заявления, приписываемые владельцу клуба Хорхе Масу. Он не давал никаких комментариев ни публично, ни в частном порядке», - говорится в заявлении.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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