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США. МЛС

​«А «Матч ТВ» покажет?» – реакция пользователей Интернета на информацию о матче между Роналду и Месси

21 Ноября 2023 • 20:42 Комментировать (1)

После появления в Интернете информации о том, что в феврале 2024 года состоится матч в рамках товарищеского турнира между «Интер Майами» и «Аль-Насром», и Месси сыграет против Роналду, пользователи социальных сетей начали бурно обсуждать это в социальных сетях:

- Вот это игра! – написал пользователь;

- Это не игра, это будет бойня! – добавил другой пользователь сети;

- Я должен увидеть это живьём! – подметил любитель футбола;

- Это будет битва Богов… – написал болельщик;

- А «Матч ТВ» покажет? – задаёт вопрос другой болельщик;

- Главное, чтобы никто травму не получил перед этой игрой, – подметил фанат.

Напомню, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами», который не смог пробиться в лей-офф МЛС, а Криштиану Роналду помогает «Аль-Насру» в борьбе за чемпионство в Саудовской Аравии.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси МЛС Интер Майами чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1)
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Vladik1993-25
21 Ноября 2023 в 20:52
Главное чтобы Месси и Роналду дожили до этого матча!!))))))
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