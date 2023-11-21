​«А «Матч ТВ» покажет?» – реакция пользователей Интернета на информацию о матче между Роналду и Месси

После появления в Интернете информации о том, что в феврале 2024 года состоится матч в рамках товарищеского турнира между «Интер Майами» и «Аль-Насром», и Месси сыграет против Роналду, пользователи социальных сетей начали бурно обсуждать это в социальных сетях:

- Вот это игра! – написал пользователь;

- Это не игра, это будет бойня! – добавил другой пользователь сети;

- Я должен увидеть это живьём! – подметил любитель футбола;

- Это будет битва Богов… – написал болельщик;

- А «Матч ТВ» покажет? – задаёт вопрос другой болельщик;

- Главное, чтобы никто травму не получил перед этой игрой, – подметил фанат.

Напомню, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами», который не смог пробиться в лей-офф МЛС, а Криштиану Роналду помогает «Аль-Насру» в борьбе за чемпионство в Саудовской Аравии.