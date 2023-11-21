Месси снова сыграет против Роналду

Американский «Интер Майами» и саудовский «Аль-Наср» проведут товарищеский поединок в следующем году.

Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что в феврале 2024 года «Интер Майами» и «Аль-Наср» сойдутся между собой в рамках товарищеского турнира, который пройдет в Саудовской Аравии. Сообщается, что данный матч получил название «Последний танец».

Напомним, 38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января этого года, а 36-летний Месси защищает цвета «Интер Майами» с июня.

Стоит сказать, что саудовский клуб продолжает вести борьбу в своем чемпионате, в то время как американцы уже завершили сезон, не сумев попасть в плей-офф MLS.