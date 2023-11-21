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США. МЛС

Фелипе Мело назвал лучшего футболиста мира - это не Роналду

21 Ноября 2023 • 08:33 Комментировать

Экс-игрок туринского «Ювентуса» Фелипе Мело отреагировал на очередную победу аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«У Лео уже нет той скорости, что была несколько лет назад. Но он по-прежнему прекрасно читает игру и видит некоторые вещи даже лучше, чем раньше. Месси все еще лучший в мире. Поэтому он и выиграл «Золотой мяч», - приводит слова Фелипе Goal.com.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже в конце октября. Месси выиграл эту награду в восьмой раз в карьере.

Добавим, что с лета текущего года 36-летний аргентинец выступает за американский «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Фелипе Мело
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