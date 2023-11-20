Буну: «Месси – самый трудный оппонент в моей карьере»

Голкипер «Аль-Хиляля» Яссин Буну признался, что считает Лионеля Месси своим самым трудным соперником.

Марокканец переехал в Саудовскую Аравию минувшим летом, а ранее выступал в Испании за «Севилью» и «Жирону».

«Месси – самый трудный оппонент, с которым мне доводилось сталкиваться на поле, в этом нет сомнений. Он забивал, появляясь в штрафной площади из ниоткуда, но для меня было честью противостоять ему», – приводит Inter Miami News Hub слова 32-летнего вратаря.

Яссин Буну провёл 11 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, пропустив шесть голов и семь раз сыграв «на ноль».