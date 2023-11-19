​Бекхэм работает над подписанием де Хеа в «Интер Майами»

В последние дни слухи активно связывают «Интер Майами» с испанским голкипером Давидом де Хеа. Как сообщает Sunday Express, работу над подписанием контракта с 33-летним футболистом ведёт главный инвестор клуба МЛС Дэвид Бекхэм.

Стоит сказать, что прошлым летом «Интер Майами» подписал ряд звёзд – Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Очевидно, клуб настроен продолжать привлекать статусных футболистов.

Давид де Хеа с лета пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». За топ-клуб Премьер-лиги испанец выступал в течение двенадцати лет.

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