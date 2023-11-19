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США. МЛС

Де Хеа может стать одноклубником Месси

19 Ноября 2023 • 09:30 Комментировать

Испанский вратарь Давид де Хеа, который является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в МЛС.

По информации журналистов Daily Star, в трансфере звездного футболиста заинтересован американский клуб «Интер Майами», цвета которого защищают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Клуб из Флориды готовит выгодное предложение для де Хеа. «Интер» готов гарантировать испанцу оклад, сопоставимый с тем, который у него был «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Давид выступал за «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год.

Де Хеа близок к переходу в испанский клуб

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