Де Хеа может стать одноклубником Месси

Испанский вратарь Давид де Хеа, который является свободным агентом после ухода из «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в МЛС.

По информации журналистов Daily Star, в трансфере звездного футболиста заинтересован американский клуб «Интер Майами», цвета которого защищают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Клуб из Флориды готовит выгодное предложение для де Хеа. «Интер» готов гарантировать испанцу оклад, сопоставимый с тем, который у него был «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Давид выступал за «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год.

Де Хеа близок к переходу в испанский клуб