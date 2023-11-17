Оби Микель: Роналду и Месси нельзя сравнивать, Лионель с другой планеты

Нигерийский экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о подготовке к играм против Криштиану Роналжу и Лионеля Месси.

«Когда «Челси» играл против «Манчестер Юнайтед», мы знали, что Эшли Коул будет иметь дело с Криштиану Роналду. В матче против «Барселоны» вся неделя тренировок была посвящена попыткам остановить Лионеля Месси, ударив его по ноге. Их нельзя сравнить, Месси с другой планеты, он настолько хорош», - рассказал нигерийский хавбек в своём подкасте.

Недавно аргентинец стал обладателем восьмого «Золотого мяча». На счету Роналду на три награды лучшего футболиста года меньше.