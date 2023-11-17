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США. МЛС

Оби Микель: Роналду и Месси нельзя сравнивать, Лионель с другой планеты

17 Ноября 2023 • 20:35 Комментировать (3)

Нигерийский экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микель рассказал о подготовке к играм против Криштиану Роналжу и Лионеля Месси.

«Когда «Челси» играл против «Манчестер Юнайтед», мы знали, что Эшли Коул будет иметь дело с Криштиану Роналду. В матче против «Барселоны» вся неделя тренировок была посвящена попыткам остановить Лионеля Месси, ударив его по ноге. Их нельзя сравнить, Месси с другой планеты, он настолько хорош», - рассказал нигерийский хавбек в своём подкасте.

Недавно аргентинец стал обладателем восьмого «Золотого мяча». На счету Роналду на три награды лучшего футболиста года меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Джон Оби Микель ещё теги
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Комментарии (3)
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Alex1972
17 Ноября 2023 в 20:46
Да.. Только конченые думают наоборот.. Хе-хе..
9Orlov 9
17 Ноября 2023 в 20:43
Конечно, гном с планеты Alex1972. У-у-у-у....👻😀🤣🤣🤣
Sergey999
17 Ноября 2023 в 21:04
С планеты Железяка) там эпидемия)) гномофилия аха-ха)
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