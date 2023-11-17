Мбаппе: «Месси должен был получить «Золотой мяч»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси, который выиграл «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

Напомним, аргентинец вместе со своей сборной одержал победу на чемпионате мира – 2022 в Катаре, одолев в финале турнира сборную Франции.

— Месси должен был выиграть «Золотой мяч», он ведь выиграл чемпионат мира. Холанн тоже провел отличный сезон, и я тоже, но после победы на чемпионате мира все это не имеет большого значения, — передает слова Мбаппе L’Equipe.

Месси играл в «ПСЖ» вместе с Мбаппе с 2021 по 2023 год, а минувшим летом перебрался в американский «Интер Майами».