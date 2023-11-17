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США. МЛС

Мбаппе: «Месси должен был получить «Золотой мяч»

17 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать (3)

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси, который выиграл «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

Напомним, аргентинец вместе со своей сборной одержал победу на чемпионате мира – 2022 в Катаре, одолев в финале турнира сборную Франции.

— Месси должен был выиграть «Золотой мяч», он ведь выиграл чемпионат мира. Холанн тоже провел отличный сезон, и я тоже, но после победы на чемпионате мира все это не имеет большого значения, — передает слова Мбаппе L’Equipe.

Месси играл в «ПСЖ» вместе с Мбаппе с 2021 по 2023 год, а минувшим летом перебрался в американский «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Интер Майами ещё теги
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Комментарии (3)
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ингерман
17 Ноября 2023 в 20:39
ай тяпичный лицимэр.. он ведь 3-м был а 2-м холанд.. так што норвег явно мог взять мячик а мбапа тогда бы ужэ проиграл бы яму.. патаму и лепиц што шмеций пральна взял.. ведь шнырь уходит из миравой истории а холанд остаеца.. кхе-кхе..
Alex1972
17 Ноября 2023 в 20:14
Ясен пень.. Хе..
shatun29
17 Ноября 2023 в 19:43
Так только первый ЗМ должен был получить в таком случае)))) Походу Килюхе голову отшибли мячом, пошёл ахинею нести.
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