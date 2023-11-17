Месси был признан лучшим игроком матча 331 раз с 2009 года, Роналду – 176

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси чаще среди футболистов ведущих лиг удостаивался звания игрока матча.

Аргентинец признавался лучшим по итогам 331 матча с 2009 года – рекордный показатель. Второе место занимает Криштиану Роналду – 176 раз, замыкает тройку ныне завершивший карьеру Златан Ибрагимович – 116, передаёт Inter Miami News Hub. Следом располагаются недавно ушедший из футбола Эден Азар (100), Роберт Левандовски (96) и Неймар (90).

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» в июле нынешнего года. Ранее он представлял цвета «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен».

В активе 36-летнего форварда 11 забитых мячей и пять ассистов в 14 матчах за американский коллектив.