​Экс-тренер «Динамо» Шварц договорился с клубом МЛС

Немецкий тренер Сандро Шварц нашёл себе новую работу. Как стало известно журналистам Bild, 45-летний специалист договорился с клубом «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС. Зимой Шварц отправится в США и приступит к работе.

В России Сандро Шварц известен по работе с «Динамо» в 2020-2022 годах. В прошлом сезоне немецкий специалист работал с «Гертой». Из берлинского клуба Шварц ушёл в апреле – после расторжения контракта он получил компенсацию в один миллион евро.

Отметим, что сезон 2023 года для «Нью-Йорк Ред Буллз» уже завершился – в первом раунде плей-офф команда уступила «Цинциннати».