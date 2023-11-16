Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Бекхэм: Мне до сих пор с трудом верится, что Месси выступает за «Интер Майами»

16 Ноября 2023 • 12:40 Комментировать

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в американскую команду.

Экс-игрок сборной Англии отметил, что ему до сих пор не верится, что аргентинец выступает за его команду, и считает, что переезд Лео в США является подарком для всей Америки и МЛС, потому что такие игроки вдохновляют новое поколение футболистов.

«Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но одна из причин, по которой мы его приобрели, заключалась в том, чтобы вдохновить следующее поколение футболистов в Америке», - приводит слова Бекхэм France24 со ссылкой на агентство AFP.

В текущем сезоне Месси принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Лионель Месси Интер Майами ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
12:40 · США. МЛС
Бекхэм: Мне до сих пор с трудом верится, что Месси выступает за «Интер Майами»
12:21 · Испания. Ла Лига
Ракитич высказался о возможном переходе в «Интер Майами»
02:03 · США. МЛС
​Ночерино рассказал о своей новой работе в МЛС
01:31 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес подтвердил, что рассматривает МЛС
15 Ноября
16:51 · Испания. Ла Лига
Марсело: «Я всегда старался не злить Месси, ведь когда он злился, его было сложнее остановить»
10:55 · США. МЛС
Снейдер: «Роббен был лишь немного ниже уровнем, чем Месси и Роналду»
14 Ноября
03:11 · США. МЛС
​Месси номинирован на звание MVP в МЛС
01:48 · Германия. Бундеслига
Форсберг покинет «РБ Лейпциг» зимой и переедет в США слухи
13 Ноября
22:21 · США. МЛС
Экс-игрок сборной Италии возглавит «Майами»
09:24 · США. МЛС
Месси получил награду в «Интер Майами»
12 Ноября
10:19 · Англия. Премьер-лига
Месси лишь четвёртый: назван лучший атакующий полузащитник мира
11 Ноября
13:28 · США. МЛС
Месси дал важное обещание болельщикам «Интер Майами»
09:33 · Бразилия
Стало известно, когда Луис Суарес воссоединится с Месси
08:14 · США. МЛС
Чичарито может уехать в Саудовскую Аравию
02:29 · Италия. Серия А
Алексис Санчес решил, где хочет продолжить карьеру слухи
Все новости
Рекомендуем