Бекхэм: Мне до сих пор с трудом верится, что Месси выступает за «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в американскую команду.

Экс-игрок сборной Англии отметил, что ему до сих пор не верится, что аргентинец выступает за его команду, и считает, что переезд Лео в США является подарком для всей Америки и МЛС, потому что такие игроки вдохновляют новое поколение футболистов.

«Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но одна из причин, по которой мы его приобрели, заключалась в том, чтобы вдохновить следующее поколение футболистов в Америке», - приводит слова Бекхэм France24 со ссылкой на агентство AFP.

В текущем сезоне Месси принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.