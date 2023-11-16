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США. МЛС

​Ночерино рассказал о своей новой работе в МЛС

16 Ноября 2023 • 02:03 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист таких клубов, как «Милан» и туринский «Ювентус», Антонио Ночерино, начал в Соединенных Штатах Америки свою тренерскую карьеру. Ночерино возглавил «Майами» и он прокомментировал свои первые впечатления в новом клубе.

- Я очень воодушевлен, хочу начать новую главу в истории клуба. Я верю в проекты клуба, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мои принципы - нацеленность, дисциплина, командная работа и использование всех возможностей, которые предоставляет футбол, - цитирует слова Ночерино итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Ночерино Майами
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