​Ночерино рассказал о своей новой работе в МЛС

Мы уже сообщали о том, что бывший футболист таких клубов, как «Милан» и туринский «Ювентус», Антонио Ночерино, начал в Соединенных Штатах Америки свою тренерскую карьеру. Ночерино возглавил «Майами» и он прокомментировал свои первые впечатления в новом клубе.

- Я очень воодушевлен, хочу начать новую главу в истории клуба. Я верю в проекты клуба, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мои принципы - нацеленность, дисциплина, командная работа и использование всех возможностей, которые предоставляет футбол, - цитирует слова Ночерино итальянское новостное агентство ITASportPress.