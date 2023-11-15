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США. МЛС

Снейдер: «Роббен был лишь немного ниже уровнем, чем Месси и Роналду»

15 Ноября 2023 • 10:55 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер сравнил своего экс-партнёра по команде Арьена Роббена с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Арьен Роббен был по настоящему фантастическим футболистом. Он был лишь слегка ниже уровнем, чем Месси и Роналду. Мы все наблюдали за его игрой и наслаждались. Моя связь с ним была идеальной. Я чётко знал, в какую зону он может сделать забегание», – цитирует Снейдера AFC Ajax.

Напомним, за свою карьеру Роббен поиграл за такие клубы, как ПСВ Эйндховен, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». При этом Аррьен ни разу не становился обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Арьен Роббен Уэсли Снейдер Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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