Снейдер: «Роббен был лишь немного ниже уровнем, чем Месси и Роналду»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер сравнил своего экс-партнёра по команде Арьена Роббена с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Арьен Роббен был по настоящему фантастическим футболистом. Он был лишь слегка ниже уровнем, чем Месси и Роналду. Мы все наблюдали за его игрой и наслаждались. Моя связь с ним была идеальной. Я чётко знал, в какую зону он может сделать забегание», – цитирует Снейдера AFC Ajax.

Напомним, за свою карьеру Роббен поиграл за такие клубы, как ПСВ Эйндховен, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». При этом Аррьен ни разу не становился обладателем «Золотого мяча».