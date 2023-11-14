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США. МЛС

​Месси номинирован на звание MVP в МЛС

14 Ноября 2023 • 03:11 Комментировать

Лионель Месси продолжает купаться в наградах и признаниях - вслед за «Золотым мячом» и званием лучшего игрока «Интера Майами» в за весь сезон он может стать самым ценным игроком лиги, то есть получить премию MVP.

То, что он и без премии самый ценный игрок серии, очевидно, нет в МЛС звезды ярче, но MVP, most valuable player, вручается по иным критериям - которым, впрочем, Месси также соответствует.

Любопытно, что в прошлом году MVP был признан также игрок «Интер Майами» - соотечественник Месси Гонсало Игуаин, который забил 29 голов за все время выступлений за клуб. Очень возможно, что Месси побьет его рекорд.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гонсало Игуаин
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