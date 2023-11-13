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США. МЛС

Экс-игрок сборной Италии возглавит «Майами»

13 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать

Бывший итальянский полузащитник Антонио Ночерино получит тренерскую работу в США.

38-летний наставник в ближайшее время будет назначен на пост рулевого «Майами», выступающего во второй американской лиге, о чём сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Контракт известного экс-хавбека рассчитан на год и предусматривает опцию пролонгации на один дополнительный сезон.

Антонио Ночерино известен по выступлениям за «Милан», «Ювентус» и многие другие клубы. На его счету 15 матчей за национальную сборную Италии. Последним местом работы Ночерино была итальянская «Потенца», должность в которой специалист оставил летом нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Ночерино Майами
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