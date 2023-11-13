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США. МЛС

Месси получил награду в «Интер Майами»

13 Ноября 2023 • 09:24 Комментировать

Нападающий Лионель Месси был признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами», об этом рапортует пресс-служба американского клуба.

36-летний аргентинский форвард перебрался в команду летом нынешнего года в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до конца 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Месси принял участие в 14 поединках за «Интер Майами». Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.

Напомним, что в конце прошлого месяца состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Лионель в восьмой раз в карьере получил награду от France Football.

Месси назвал футболиста, игрой которого восхищался

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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