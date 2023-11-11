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США. МЛС

Месси дал важное обещание болельщикам «Интер Майами»

11 Ноября 2023 • 13:28 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам американской команды во время демонстрации «Золотого мяча».

«Я знал, что мне здесь очень понравится. Сейчас у меня нет сомнений, что 2024 год будет еще лучше. Мы продолжим дарить вам удовольствие и будем выигрывать трофеи», - передает слова 36-летнего аргентинского нападающего Goal.com.

Напомним, что в конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Лионель перешел в «Интер Майами» минувшим летом. Аргентинец подписал трудовое соглашение до конца 2025 года. Его оклад составляет около 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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