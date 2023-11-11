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США. МЛС

Чичарито может уехать в Саудовскую Аравию

11 Ноября 2023 • 08:14 Комментировать

Мексиканский форвард Чичарито, покинувший «Лос-Анджелес Гэлакси», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

«Я рассматриваю предложения в МЛС, Мексике, Европе и Саудовской Аравии. Хочу продолжать наслаждаться футболом. С моим здоровьем все в порядке», - передает слова Чичарито журналист в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 12 поединках, записав на свой счет гол и результативную передачу. В Европе Чичарито известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

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