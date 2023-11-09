​Зидан обратился к Месси: «Жаль, что мы не поиграли вместе»

Известный в прошлом французский футболист Зинедин Зидан пообщался с Лионелем Месси в рамках проекта Adidas. Экс-игрок сборной Франции выразил сожаление из-за того, что он не поиграл вместе с аргентинцем.

«Жаль, что мы не поиграли вместе», - сказал Зидан, обращаясь к Месси.

В ответ Месси выразил восхищение Зиданом, а также отметил, что они пересекались как соперники.

«Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Мы немного поиграли друг против друга, а потом пересекались, когда я играл, а ты тренировал», - сказал Месси.

Стоит напомнить, что Зинедин Зидан завершил карьеру футболиста в 2006 году после чемпионата мира в Германии.

Месси выразил восторг, получив от Зидана футболку