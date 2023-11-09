​Месси выразил восторг, получив от Зидана футболку

Зинедин Зидан и Лионель Месси пообщались в формате интервью, организованного Adidas. Француз и аргентинец мило пообщались на самые различные темы. Примерно в конце беседы Зидан и Месси обменялись именными футболками сборных Франции и Аргентины с автографами.

«Что за футболка… Потрясающая футболка! Эта футболка была очень, очень красивой!» - слова Месси приводит на своих страницах портал Goal.

Напомним, что в конце октября Лионель Месси в восьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч». Зинедин Зидан в своё время тоже выигрывал эту награду – в 1998 году.

Лионель Месси в настоящий момент выступает за «Интер Майами».