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США. МЛС

​Месси выразил восторг, получив от Зидана футболку

09 Ноября 2023 • 23:18 Комментировать (1)

Зинедин Зидан и Лионель Месси пообщались в формате интервью, организованного Adidas. Француз и аргентинец мило пообщались на самые различные темы. Примерно в конце беседы Зидан и Месси обменялись именными футболками сборных Франции и Аргентины с автографами.

«Что за футболка… Потрясающая футболка! Эта футболка была очень, очень красивой!» - слова Месси приводит на своих страницах портал Goal.

Напомним, что в конце октября Лионель Месси в восьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч». Зинедин Зидан в своё время тоже выигрывал эту награду – в 1998 году.

Лионель Месси в настоящий момент выступает за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Ноября 2023 в 00:06
Что за идиотский перевод.. А-ха-ха-ха..
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