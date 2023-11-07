Альмада: «Моя мечта – играть в Европе»

Атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада поделился ожиданиями насчёт своего будущего. 22-летний аргентинец дал понять, что уже в ближайшее время хотел бы перебраться в европейский топ-чемпионат.

«Сперва я хочу закончить сезон в МЛС, а затем посмотрим, какие варианты у меня появятся в январе. Моя мечта – играть в Европе. Надеюсь, что вскоре это произойдёт», – цитирует Альмаду аргентинский журналист Гастон Эдуль.

Летом Альмада был интересен амстердамскому «Аяксу». Также в услугах полузащитника были заинтересованы топ-клубы Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».