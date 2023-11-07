Месси предлагали зарплату в миллиард евро - назван клуб

Нападающий Лионель Месси имел космическое предложение из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом рапортует журналист Гийом Балаге.

Как стало известно источнику, в подписании 36-летнего чемпиона мира был заинтересован «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба предлагало Лионелю заработную плату в размере одного миллиарда евро. Однако аргентинец отказался от такого варианта и предпочел перейти в «Интер Майами», подписав контракт до конца 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Месси провел за американский клуб 14 поединков. Форвард отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Месси назвал три слова, которые сказал себе после победы на чемпионате мира