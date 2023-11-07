​«Интер Майами» организует дополнительные торжества для празднования «Золотого мяча» Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил очередной «Золотой мяч», и этому особенно рады даже не в его семье и на родине, а в стане «Интера Майами» - который, впрочем, тоже почти семья. Американцы знают толк в медийном освещении любых успехов, а потому награду Месси раскручивают всеми возможными способами.

Так что десятого ноября на стадионе американского «Интера» состоится еще одна церемония празднования награды, которая будет транслироваться по Apple TV. Помимо привычных салютов и концертов, «Интер Майами» сыграет в этот день товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити».