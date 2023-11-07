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США. МЛС

​«Интер Майами» организует дополнительные торжества для празднования «Золотого мяча» Месси

07 Ноября 2023 • 03:32 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил очередной «Золотой мяч», и этому особенно рады даже не в его семье и на родине, а в стане «Интера Майами» - который, впрочем, тоже почти семья. Американцы знают толк в медийном освещении любых успехов, а потому награду Месси раскручивают всеми возможными способами.

Так что десятого ноября на стадионе американского «Интера» состоится еще одна церемония празднования награды, которая будет транслироваться по Apple TV. Помимо привычных салютов и концертов, «Интер Майами» сыграет в этот день товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити».


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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