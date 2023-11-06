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США. МЛС

Месси задали вопрос, когда он завершит карьеру

06 Ноября 2023 • 10:21 Комментировать

36-летний нападающий Лионель Месси, который недавно получил восьмой «Золотой мяч», пообщался с журналистами на тему завершения карьеры.

«Я уже ранее говорил, что не загадываю наперед. Хочу жить сегодняшним днем. В физическом плане у меня сейчас все отлично. Не могу точно ответить, сколько еще буду играть. Я намерен выходить на поле до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу», - передает слова форварда газета Marca.

Минувшим летом Лионель перешел в американский клуб «Интер Майами». Месси подписал трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

Хави ответил, заслуженно ли Месси получил восьмой «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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