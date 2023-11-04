Месси ответил, вернётся ли в европейский футбол

Звездный форвард Лионель Месси ответил на вопрос о возможном возвращении в Европу, где он выступал за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ».

«Европейский футбол для меня закрыт. У меня была отличная карьера в Европе, я выиграл там все, что хотел. Сейчас я выступаю в США и не думаю, что когда-то вернусь в европейский чемпионат», - передает слова 36-летнего аргентинца Lequipe.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За каталонскую команду нападающий выступал с 2005 по 2021 год. Затем он провел два сезона в «ПСЖ». С лета нынешнего года Лионель является футболистом «Интер Майами». Его контракт рассчитан до конца 2025 года.