Месси: «У меня были предложения из Европы, но я выбрал Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поведал о том, что в летнее трансферное окно у него было много вариантов продолжения карьеры.

«У меня было много предложений. Интерес проявляли европейские клубы, а также представители Саудовской Аравии. Но я и моя семья решили, что лучше переехать в Майами. Мы довольны этим решением, здесь нам все нравится», - передает слова 36-летнего аргентинца инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав с американским клубом трудовое соглашение до конца 2025 года. В составе команды Лео провел 14 матчей, забил 11 мячей и сделал пять ассистов.