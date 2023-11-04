Луис Суарес согласовал контракт с новым клубом

Известный уругвайский центрфорвард Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС. Как информирует ESPN, опытный нападающий подпишет трудовое соглашение с «Интер Майами».

Контракт Суареса с клубом из Флориды будет рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон. В «Интер Майами» Луис воссоединится с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом, вместе с которыми выступал за каталонскую «Барселону».

В настоящий момент 36-летний уругваец выступает в чемпионате Бразилии за «Гремио». В составе бразильского клуба нападающий провел 46 поединков, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и 16 голевых передач.